Секс – навіщо люди насправді роблять це?

Практично всі люди народжуються завдяки сексу – під час статевого акту відбувається зачаття. Однак жінки кохаються набагато частіше, ніж народжують дітей. А значить, є й інші вагомі причини для занять сексом.

Нещодавно в університеті Каліфорнії було проведено анонімне опитування на цю тему. З'ясувалося, що причин для сексу у представників обох статей дуже багато – понад двісті. І вагітність стоїть далеко не на першому місці.

Навіщо людям секс?

Американський сексолог та психіатр Р.А. Керролл стверджує, що бажання займатися сексом закладено у людях генетично. Вчений порівнює це з їжею - бажання поїсти з'являється саме собою так само, як бажання зайнятися любов'ю або помастурбувати. «Людський мозок запрограмований на мотивацію до отримання сексуального задоволення», - вважає Керрол.

Чому люди займаються сексом? Головні причини

Раніше вважалося, що є лише три основні причини, з яких чоловіки та жінки вступають у статеві зв'язки. Це – продовження роду, почуття любові чи закоханості та бажання випробувати сексуальну насолоду. Однак сучасні дослідження показують, що причин набагато більше.

Підтримка гарної форми

Безумовно, інтимну близькість не можна назвати повноцінним тренуванням. Проте активний секс – це чудовий спосіб тримати своє тіло в тонусі. Регулярні заняття любов'ю, особливо якщо пара віддає перевагу частій зміні поз, сприяють моделюванню красивої фігури.

Під час статевого акту, якщо активність виявляють обидва партнери, у кожного підвищується серцебиття, що добре позначається на роботі серця. Проводились дослідження, які показали, що регулярне статеве життя значно знижує ризик серцевих захворювань.

Лікування головного болю

Якщо раніше мігрень вважалася вагомою причиною для відмови від подружнього обов'язку, то зараз уже багато хто знає, що саме секс чудово допомагає впоратися з головними болями. Крім цього, якісний інтим знижує нервозність, а це дуже важливо для тих, хто часто стикається зі стресовими ситуаціями на роботі чи вдома.

Отримання яскравих відчуттів

Секс – це найкращий спосіб випробувати гострі та насичені переживання. Ніщо не може зрівнятися з насолодою, яка дарує оргазм. На жаль, не всі жінки регулярно кінчають у ліжку. Але ця проблема легко вирішується – за допомогою зручних та збуджуючих секс-іграшок. Варто подивитися різні варіанти інтимних девайсів, щоб вибрати самий для себе підходящий:

фалоімітатори та вібратори – для вагінального проникнення;

анальні пробки – для занурювальної стимуляції ануса;

кліторальні стимулятори – для збудливого на клітор.

Існує безліч видів секс-девайсів для жіночої мастурбації. Є також пристрої для чоловіків, і для парних сексуальних розваг. З інтимними вібруючими штучками сексуальна насолода посилюється у кілька разів.

Щастя та довголіття

Вченими доведено, що якісний секс сприятливо впливає на нервову систему. Після оргазму настає фізичне та психологічне задоволення. Радість та щастя викликають гормони, які виробляються організмом під час сексуального збудження, чуттєвих переживань та кульмінації інтимної близькості.

Спостереження за сімейними парами показало, що жінки, які регулярно відчувають оргазми в ліжку, живуть довше, ніж ті, хто недоотримує бажаного сексуального задоволення. А враховуючи, що оргазми дарують ще й радість, можна зробити висновок, що сексуально задоволені жінки живуть довго і щасливо.

Зміцнення відносин

Без сексу стосунки хоч і можуть існувати, але гармонійними вони навряд чи будуть. Інтимні розваги зближують партнерів, формують між ними особливий емоційний зв'язок. Під час сексу в організмі виробляється гормон окситоцин, який викликає відчуття спокою та прихильності до партнера.

Засіб від безсоння

Після вдалого сексу настає період умиротворення – хочеться звернутися калачиком поруч із коханою людиною та заснути міцним солодким сном. Це відбувається як із чоловіками, так і з представницями слабкої статі. За допомогою гарного сексу можна легко позбутися безсоння, не вдаючись до прийому спеціальних лікарських засобів.

Впевненість в собі

У жінки, яка отримує в ліжку бажане задоволення, підвищується самооцінка – вона почувається сексуально привабливою та затребуваною. Те саме відбувається і з чоловіками - здатність доводити партнерку до оргазму вселяє впевненість у своїх статевих можливостях. Таким чином, хороший секс формує правильне ставлення не лише до партнера, а й до особистості.

Причин для занять сексом може бути величезна кількість, але найчастіше це природне людське бажання відчути солодкі відчуття і зробити приємне партнеру. Інтимні радості доступні кожному, а щоб насолода була максимально насиченою, потрібно просто використовувати відповідні девайси із секс-шопу. Тоді відчуття від сексу та мастурбації щоразу будуть новими та неймовірно яскравими.