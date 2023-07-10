В Україні з’явився «Масажний Спецназ», що допомагає воїнам у реабілітації

В Україні створили добровольче об’єднання «Масажний Спецназ».

Його активісти допомагають захисникам реабілітуватися після важких фронтових умов за допомогою масажів.

«Масажний Спецназ» поставив собі за мету покращувати самопочуття, фізичне й психологічне здоров’я українських воїнів. Він надає підтримку бойовим підрозділам, штурмовикам та бійцям, які працюють у найважчих умовах фронту.

Наразі «Масажний Спецназ» потребує підтримки. У команду об’єднання необхідні небайдужі масажисти.

Також активісти будуть вдячні за поширення інформації про їхню справу та гуманітарну допомогу.

Фото: «Масажний Спецназ»