В Україні з’явився «Масажний Спецназ», що допомагає воїнам у реабілітації

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Ірина Маймур
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В Україні створили добровольче об’єднання «Масажний Спецназ».

Його активісти допомагають захисникам реабілітуватися після важких фронтових умов за допомогою масажів.

«Масажний Спецназ» поставив собі за мету покращувати самопочуття, фізичне й психологічне здоров’я українських воїнів. Він надає підтримку бойовим підрозділам, штурмовикам та бійцям, які працюють у найважчих умовах фронту.

Наразі «Масажний Спецназ» потребує підтримки. У команду об’єднання необхідні небайдужі масажисти.

Також активісти будуть вдячні за поширення інформації про їхню справу та гуманітарну допомогу.

Фото: «Масажний Спецназ»

Опубліковано: 10 липня 2023
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