Рівнянин конструює безшумні електробайки для ЗСУ

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Ірина Маймур
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Рівненський ювелір Іван Шевченко власноруч виготовляє електробайки для українських захисників.

Про це повідомляє видання dev.ua.

Перший байк він змайстрував для себе навесні 2022 року, коли росіяни почали обстрілювати нафтобази в різних регіонах України. Потім став робити двоколісні для ЗСУ: наразі зібрав 10, а 2 — у процесі.

Іван із самого початку прагнув зробити байки малобюджетними. Однак вийшло це лишень із п’ятої спроби.

Дрібні деталі, яких немає в Україні, Шевченко друкує на 3D-принтері.

Електробайки рівнянина стійкі до вологи, майже безшумні й непомітні для тепловізора. Запас ходу до 155 км за умови міської їзди. Акумулятори дають можливість їздити на них водію вагою 120 кг.

Байки заряджаються до 4 годин від розетки. Також, як зазначає «5 канал», від байка можна заряджати також гаджети. На кожному двоколісному є напис Made in Ukraine.

Наразі електробайки Івана використовують також для підвезення амуніції до позицій зв’язківців.

Фото: horyn.info

Опубліковано: 04 липня 2023
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