Рівнянин конструює безшумні електробайки для ЗСУ

Рівненський ювелір Іван Шевченко власноруч виготовляє електробайки для українських захисників.

Про це повідомляє видання dev.ua.

Перший байк він змайстрував для себе навесні 2022 року, коли росіяни почали обстрілювати нафтобази в різних регіонах України. Потім став робити двоколісні для ЗСУ: наразі зібрав 10, а 2 — у процесі.

Іван із самого початку прагнув зробити байки малобюджетними. Однак вийшло це лишень із п’ятої спроби.

Дрібні деталі, яких немає в Україні, Шевченко друкує на 3D-принтері.

Електробайки рівнянина стійкі до вологи, майже безшумні й непомітні для тепловізора. Запас ходу до 155 км за умови міської їзди. Акумулятори дають можливість їздити на них водію вагою 120 кг.

Байки заряджаються до 4 годин від розетки. Також, як зазначає «5 канал», від байка можна заряджати також гаджети. На кожному двоколісному є напис Made in Ukraine.

Наразі електробайки Івана використовують також для підвезення амуніції до позицій зв’язківців.

Фото: horyn.info