На Чернігівщині стартував табір із відбудови від Repair Together: як взяти участь

На Чернігівщині розпочав роботу інтернаціональний будівельний табір від організації Repair Together. Його учасники відновлюватимуть зруйноване росіянами житло.

Проєкт триватиме три місяці: до 10 жовтня 2023 року. За цей час хочуть звести 9 осель на місці зруйнованих будинків в Іванівській громаді.

До участі в таборі залучають українських та іноземних волонтерів, які працюватимуть під наглядом будівельників.

Доєднатися до табору можна через Telegram-бот. Участь у ньому безкоштовна, єдине обмеження — необхідно бути повнолітнім. Наразі вже зареєструвалися 224 людини, серед яких 53 іноземці. Загалом табір прийме до 1000 волонтерів.

Для учасників облаштують наметовий табір з усіма необхідними умовами: харчування, душ, старлінк з інтернетом та дозвілля. Також запланована серія культурних воркшопів, кінопоказів, нетворкінгів та інших активностей. Будь-хто з волонтерів може пробути в таборі від двох днів до трьох місяців.

Які активності заплановані або вже відбулися:

кінопокази просто неба (стрічки «Земля блакитна немов апельсин», «Мої думки тихі», «Вусатий фанк», «Українські шерифи», «Співає Івано-Франківськтеплокомуненерго»);

концерти (коміки Саша Київський та Слава Бу, DJ Perfect match, Chocollab, Lugovskiy, Cepasa, Андрій Бармалій, «Вільце», Артистка Чуприненко, виступ та танцювальний МК від гурту «Два-Три»);

екскурсії (Національний архітектурно-історичний заповідник «Чернігів стародавній» та в Антонієві печери. ХІ—ХVІІІ ст.; «Древній Чернігів із легендарним Ервіном»);

майстер-класи (із приготування «гартаначки» та вареників на пару; лазерної різки, ЧПУ фрезування та з 3D-друку; шовкографії; із гончарства; йоги; гри на джембе).

Repair Together — це громадська організація, яка формує волонтерську спільноту для подолання наслідків російської агресії. Зокрема - займається відновленням зруйнованих сіл Чернігівщини. Найбільш відомий формат команди — рейв-толоки, який поєднує диджей-сети з розбором завалів. Волонтери відбудували 7 повністю зруйнованих будинків, відремонтували 20 помешкань і скоординували ремонти й відновлення ще 49 осель.

Фото: Repair Together