Волонтери шиють адаптивний одяг для поранених бійців: у чому його особливість

Волонтерки "Швейної роти" шиють адаптивний одяг для поранених бійців, які перебувають на лікуванні.
Про це пише "Суспільне".
Адаптивна сорочка шиється на липучках. І вона на липучках не лише як звичайна сорочка — посередині. Вона також має на липучках рукава, які розстібається повністю від горловини і до низу. Хлопці і дівчата, які мають поранення в цих ділянках, не можуть протягнути кінцівки через звичайний одяг.
У адаптивному одязі їм зручно переодягатися, медперсоналу – проводити маніпуляції з їхніми пораненнями.
Волонтерки шиють сорочки, штани, футболки та шорти, а також спідню білизну. Увесь одяг оснащений кнопками, липучками чи шнурівкою, аби його було легше вдягати та знімати.
Готовий одяг волонтери відправляють у стабілізаційні пункти та госпіталі по всій країні. Та за потреби можуть виготовити індивідуальне замовлення з адресною доставкою.
Допомогти "Швейній роті" можна за посиланням.
Фото: Ната Дмитрук