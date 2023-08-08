Волонтери шиють адаптивний одяг для поранених бійців: у чому його особливість

194
Валерія Гуржий
share share

Волонтерки "Швейної роти" шиють адаптивний одяг для поранених бійців, які перебувають на лікуванні.

Про це пише "Суспільне".

Адаптивна сорочка шиється на липучках. І вона на липучках не лише як звичайна сорочка — посередині. Вона також має на липучках рукава, які розстібається повністю від горловини і до низу. Хлопці і дівчата, які мають поранення в цих ділянках, не можуть протягнути кінцівки через звичайний одяг.

У адаптивному одязі їм зручно переодягатися, медперсоналу – проводити маніпуляції з їхніми пораненнями.

Волонтерки шиють сорочки, штани, футболки та шорти, а також спідню білизну. Увесь одяг оснащений кнопками, липучками чи шнурівкою, аби його було легше вдягати та знімати.

Готовий одяг волонтери відправляють у стабілізаційні пункти та госпіталі по всій країні. Та за потреби можуть виготовити індивідуальне замовлення з адресною доставкою.

Допомогти "Швейній роті" можна за посиланням.

Фото: Ната Дмитрук

Опубліковано: 08 серпня 2023
share share
Суд повернув Києву землю на Трухановому острові, де хотіли збудувати кафе з автостоянкою Суд повернув Києву землю на Трухановому острові, де хотіли збудувати кафе з автостоянкою Чотири українські заклади номінували на міжнародну премію Restaurant & Bar Design Awards Чотири українські заклади номінували на міжнародну премію Restaurant & Bar Design Awards Зруйновані через обстріл росії будинки у Львові відбудують до стану 1924 року Зруйновані через обстріл росії будинки у Львові відбудують до стану 1924 року Через агресію рф в Україні постраждали 763 об’єкти культурної спадщини — МКІП Через агресію рф в Україні постраждали 763 об’єкти культурної спадщини — МКІП В Україні закрили 280 міжнародних автомобільних маршрутів В Україні закрили 280 міжнародних автомобільних маршрутів Російські військові обстріляли Свято-Катерининський собор 18 століття у Херсоні Російські військові обстріляли Свято-Катерининський собор 18 століття у Херсоні У Львові вимагають від власника укласти охоронний договір на історичну віллу Кшечуновичів У Львові вимагають від власника укласти охоронний договір на історичну віллу Кшечуновичів На Дарниці облаштували нову кільцеву розв’язку На Дарниці облаштували нову кільцеву розв’язку
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2023 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.