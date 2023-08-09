Українську режисерку Таню Муіньо номінували на MTV Music Video Awards

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Ірина Маймур
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Українська режисерка та кліпмейкерка Таню Муіньо стала номінанткою премії MTV Music Video Awards 2023.

Про це повідомили в Entertainment Tonight.

Зазначається, що Муіньо номінували за кліп Attention для Doja Cat. Українка змагатиметься за премію в профільній номінації «Найкраща режисура». Окрім того, кліп номінований у категорії «Відео року».

Кліп Crushed, який Imagine Dragons зняли в Україні, також номіновували на MTV Music Video Awards. Він змагатимется в спецкатегорії «Відео задля добра». У кліпі зняте село Новогригорівка на Миколаївщині та 14-річний мешканець села Сашко, який пережив окупацію.

Фото: Лірум

Опубліковано: 09 серпня 2023
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