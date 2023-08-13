Українська режисерка отримала головну нагороду на Міжнародному кінофестивалі в Локарно

12 серпня, у швейцарському місті Локарно відбулася церемонія нагородження переможців 76-го Міжнародного кінофестивалю. Режисерка Марина Врода отримала нагороду «Пардо» — відзнаку за найкращу режисерську роботу за стрічку «Степне».

Про це повідомили у Держкіно.

Срібний леопард присуджується містом і регіоном Локарно за найкращу режисуру у Concorso internazionale (міжнародний конкурс).

«Степне» — це історія Анатолія, чоловіка, який повертається додому з великого міста, щоб піклуватися про свою хвору матір. Смерть матері, зустріч з братом та жінкою, яку він любить, змушують його замислитися над життям, яке він прожив, і рішеннями, які він приймав по дорозі. І тоді, перед своєю смертю, мати розповідає Анатолію про скарб, який вона поховала у сараї.

Фото: Держкіно