Німецький журналіст проїхав велосипедом майже 3 тисячі км, щоб зібрати гроші на підтримку України

Німецький журналіст Мішель Мертен їхав 42 дні велосипедом з Люксембургу до Києва, аби зібрати гроші на підтримку України.

Про це Мішель Мертен написав у своєму Instagram.

Він збирає гроші для українських волонтерів та військових. Кошти планує спрямувати на допомогу харківському проєкту, який займається пакуванням сухпайків та дитячому реабілітаційному центру в Карпатах.

"Це 2 724,96 км і 20 577 метрів висоти. Дякую всім людям, які взяли участь і підтримали мене на цьому шляху. Станьте частиною проекту, зробивши пожертву", - написав він.

Фото: Sergey Gomon, Мішель Мертен