Понад третина українців підтримує одностатеві шлюби — опитування

37% українців підтримують одностатеві шлюби.

Про це свідчать результати опитування соціологічної групи «Рейтинг».

Натомість проти таких шлюбів виступили 42% опитаних. 33% з них — категорично проти. 22% респондентів не визначилися з відповіддю.

Результати опитування свідчать, що молодші респонденти більше, ніж старші, підтримують запровадження одностатевих шлюбів в Україні. До того ж більш толерантними щодо таких союзів виявилися жінки.

Також українців питали, якою вони бачать країну в майбутньому. 69% українців відповіли, що Україна розвиватиметься. 21% думають, що вона, навпаки, перебуватиме в застої. 10% українців не змогли визначитись.

Переважно респонденти хочуть бачити Україну країною, яка має безкоштовну медицину (61%) й освіту (57%), не продає землю іноземцям (57%), в якій держава (не людина) відповідає за підвищення доходів населення (53%), але водночас з вільним ринком в економіці (58%), високим рівнем демократії (64%) та свободою ЗМІ (75%).