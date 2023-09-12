Українські ветерани виборили 4 медалі на Іграх Нескорених

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Валерія Гуржий
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На Іграх Нескорених у Дюссельдофі українські ветерани вибороли 4 медалі.

Про це повідомили у Міністерстві у справах ветеранів.

  • Володимир Гера завоював “срібло” в категорії IF7 на метанні диску з результатом 10.50;
  • Микола Заріцький зайняв перше місце зі штовхання ядра в категорії IF1 з результатом 11.30;
  • Віталій Бородавка фінішував третім у забігу на 100 м в категорії IT7 з результатом 12.56 та здобув бронзу;
  • Максим Дмитраш здобув срібну медаль у категорії IJ5 зі стрибків в довжину з результатом 5.44;
  • Олександр Маковей у категорії IF8 на метанні диску завершив змагання шостим з гідним результатом 18.07. Поза медальним заліком, але з чудовим та захоплюючим виступом!

Також відбулися фінали з естафети 4 по 100 метрів. Напередодні на кваліфікаційних змаганнях в команді України на естафеті бігли Максим Дмитраш, Віталій Бородавка, Микола Заріцький та Максим Зубов і вибороли право боротися у фіналі.

Четвертий матч нашої команди Unconquered на Invictus Games у регбі на візках проти Австралії завершився з рахунком 16:7 на користь Австралії.

Фото: Міністерство у справах ветеранів

Опубліковано: 12 вересня 2023
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