Дивіться, яку піч на колісах зробив тернопільский піцейоло, аби готувати піцу на передовій

Тернопільський піцейоло Віталій Колошиць анонсував проєкт "Military Chef", в рамках якого планує готувати піцу на передовій для українських захисників.

Проєкт чоловік створив за власної ініціативи та за підтримки партнерів. Він хотів допомогти ЗСУ та застосувати свої найкращі вміння.

З реалізацією проєкту чоловіку допомогли Грилі та печі Open Fire, які виготовили піч на колесах, також у "Метро" йому погодили певну кількість продукції, компанія "Новий Проект" погодила потрібне обладнання, а "Molino Dallagiovanna" - борошно для піци.

Фото: Віталій Колошиць