Австралієць власноруч відбудовує будинки українців, знищені росіянами

66-річний Манфред Гін з Австралії своїми руками відбудовує знищені війною будинки українців, пише NV.ua

Австралієць вже допоміг відбудувати близько 50 будинків на Київщині. Він каже, що міг би зробити ще більше, якби йому вдалося здолати бюрократичні перепони та завезти в Україну унікальну установку з виробництва цегли.

«Складно назвати точну цифру, але, мабуть, це близько півсотні будинків. А може й більше. Багато роботи було пов’язано з демонтажем, оскільки доводилося спершу зносити зруйновані стіни, а вже потім переходити безпосередньо до відбудовування», — розповідає Манфред Гін.

Манфред — будівельник з багаторічним стажем, має архітектурний та інженерний досвід. Він народився у повоєнній Німеччині, а у 1983-му разом з дружиною емігрував до Австралії. Там заснував власний бізнес — будівельну компанію, й усе життя присвятив цій справі.

У лютому 2022-го, коли в Україні розпочалася повномасштабна війна, чоловік вирішив допомогти українцям, які втратили житло внаслідок бойових дій.

«Ця війна не була для мене несподіванкою. Але, тим не менш, коли все почалося, я був дуже вражений. Мав кілька ночей без сну, а 5 березня 2022-го вирішив їхати в Україну. Прибув сюди у квітні 2022-го», — згадує Манфред Гін.

Наразі Гін допомагає відновлювати один з приватних будинків у селищі Мощун у Бучанському районі Київщини.

«З власниками цього будинку я познайомився близько чотирьох тижнів тому через організацію Новий Акрополь. Цей чоловік, Михайло, попросив мене відремонтувати стіну ззовні — я сказав, що, звісно, можу це зробити. Але коли я прийшов сюди, виявилося, що це не просто стіна. Фактично, потрібен новий будинок. Тому з відновлення стіни це переросло у будівництво нагорі та у відновлення даху», — розповідає Манфред Гін.

Він працює разом з власником будинку Олександром Тіточкою. Іноді до них приєднується колега Манфреда — чоловік на ім'я Василь, родом з Румунії, який так само займається відновленням будинків на волонтерських засадах. Все роблять вручну, без задіювання спецтехніки. Проте Манфред має з собою широкий набір інструментів: і для закладення фундаменту, і для бетонування, кладки цегли, і для роботи з деревом на даху.