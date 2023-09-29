Арт-інсталяція, відеогайд про Київ та комікс — як виглядають колаборації сучасних українських кріейторів з різних сфер

Компанія Lenovo об'єднала українських кріейторів з різних сфер для створення проєктів на стику цифрового мистецтва та реальності. Його учасниками стали стріт-арт художниці сестри Фельдман та флорист і декоратор Сергій Парфьонов, художниця asinastra й інфлюєнсер TUMAZAR, а також автори блогів KYIV LOVER та Fly UA.

Автори створили колаборації в рамках проєкту “Вражай, твори, змінюй світ разом з Lenovo Yoga”. Ця ініціатива була народжена, аби підтримати та надихнути молоде покоління на власну реалізацію та допомогти знайти свій голос у творчому світі.

Стріт-арт художниці сестри Фельдман та флорист і декоратор Сергій Парфьонов за допомогою Lenovo Yoga разом розробили та втілили в життя квіткову інсталяцію, проілюструвавши те, як може поєднатися сучасний український стріт-арт та витончена флористика. Сергій відтворив квіткову композицію в галереї Avangarden за диджитал-ексізом Мішель і Ніколь. Вона відображає особливий період року — зміну літа на осінь: легкість літа символізують підвішені 3D-квіти та сонце, тоді як внизу знаходяться сухоцвіти та елементи соняшників — як символ початку золотої осені.

Відомий ТікТок-блогер і репетитор англійської TUMAZAR та художниця asinastra об’єднались у творчу пару, аби створити комікс з відомими фразами англійською .

Для цього вони пригадали культові сцени з Гаррі Поттера, Аліси в країні див, Володаря перснів та кількох мультфільмів і показали, як звучали фрази звідти в оригіналі. Ця робота стала поєднанням головних захоплень Назара, який за час поєднання репетиторства з блогінгом зібрав навколо себе аудиторію з 444 тисяч людей, та ілюстраторки asinastra, яка обрала для творчих виявів YouTube і розвинула канал до рекордних для україномовного контенту 1,02 мільйонів підписників. Яскравою візуалізацією з відсиланнями до шедеврів кінематографа автори прагнули пожвавити інтерес українців до вивчення англійської мови.

Дослідниця міста KYIV LOVER та відеограф Fly UA як ніхто знають, що Київ — багатогранне місто з власним характером, в якому навіть добре відомі локації здатні щораз відкриватися по-новому. Тож кріейтори вирішили розробити відеогайд для самостійної екскурсії та нагадати, що для початку захоплюючої подорожі варто лише роззирнутися навколо. Серед дев’ятьох локацій — історичні пам’ятки, неординарні заклади, а також одна природна локація за містом, здатні розрадити та надихнути на нові думки.

“Не знецінюйте себе та свої ідеї. Я знаю, легко говорити, але я також боялася та й досі іноді хвилююся чи прокрастиную через появу чогось нового в житті, — радить Луїза, авторка блогу KYIV LOVER. — Відчуття часу та усвідомлення його швидкоплинності дає мені сили рухатися вперед. Найкращий час, щоб щось почати — це сьогодні”.

Проєктом “Вражай, твори, змінюй світ разом з Lenovo Yoga” компанія Lenovo прагне надихнути усіх, хто має творчі ідеї, втілювати їх тут і зараз, не чекаючи ідеального моменту. Дізнатись докладніше про проєкт можна на YouTube-каналі Lenovo.

Монтувати відео, редагувати фото та саунд, створювати дизайн-проєкти будь-де надзвичайно зручно разом з ноутбуками Lenovo Yoga. Вони дарують вражаючі можливості для творчості та креативу. Тож не чекай особливого часу. Вражай. Твори. Змінюй світ разом з Lenovo Yoga!