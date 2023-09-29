Арт-інсталяція, відеогайд про Київ та комікс — як виглядають колаборації сучасних українських кріейторів з різних сфер

19
Олександра Явник
share share

Компанія Lenovo об'єднала українських кріейторів з різних сфер для створення проєктів на стику цифрового мистецтва та реальності. Його учасниками стали стріт-арт художниці сестри Фельдман та флорист і декоратор Сергій Парфьонов, художниця asinastra й інфлюєнсер TUMAZAR, а також автори блогів KYIV LOVER та Fly UA.

Автори створили колаборації в рамках проєкту “Вражай, твори, змінюй світ разом з Lenovo Yoga”. Ця ініціатива була народжена, аби підтримати та надихнути молоде покоління на власну реалізацію та допомогти знайти свій голос у творчому світі.

Стріт-арт художниці сестри Фельдман та флорист і декоратор Сергій Парфьонов за допомогою Lenovo Yoga разом розробили та втілили в життя квіткову інсталяцію, проілюструвавши те, як може поєднатися сучасний український стріт-арт та витончена флористика. Сергій відтворив квіткову композицію в галереї Avangarden за диджитал-ексізом Мішель і Ніколь. Вона відображає особливий період року — зміну літа на осінь: легкість літа символізують підвішені 3D-квіти та сонце, тоді як внизу знаходяться сухоцвіти та елементи соняшників — як символ початку золотої осені.

Відомий ТікТок-блогер і репетитор англійської TUMAZAR та художниця asinastra об’єднались у творчу пару, аби створити комікс з відомими фразами англійською.

Для цього вони пригадали культові сцени з Гаррі Поттера, Аліси в країні див, Володаря перснів та кількох мультфільмів і показали, як звучали фрази звідти в оригіналі. Ця робота стала поєднанням головних захоплень Назара, який за час поєднання репетиторства з блогінгом зібрав навколо себе аудиторію з 444 тисяч людей, та ілюстраторки asinastra, яка обрала для творчих виявів YouTube і розвинула канал до рекордних для україномовного контенту 1,02 мільйонів підписників. Яскравою візуалізацією з відсиланнями до шедеврів кінематографа автори прагнули пожвавити інтерес українців до вивчення англійської мови.

Дослідниця міста KYIV LOVER та відеограф Fly UA як ніхто знають, що Київ — багатогранне місто з власним характером, в якому навіть добре відомі локації здатні щораз відкриватися по-новому. Тож кріейтори вирішили розробити відеогайд для самостійної екскурсії та нагадати, що для початку захоплюючої подорожі варто лише роззирнутися навколо. Серед дев’ятьох локацій — історичні пам’ятки, неординарні заклади, а також одна природна локація за містом, здатні розрадити та надихнути на нові думки.

“Не знецінюйте себе та свої ідеї. Я знаю, легко говорити, але я також боялася та й досі іноді хвилююся чи прокрастиную через появу чогось нового в житті, — радить Луїза, авторка блогу KYIV LOVER. — Відчуття часу та усвідомлення його швидкоплинності дає мені сили рухатися вперед. Найкращий час, щоб щось почати — це сьогодні”.

Проєктом “Вражай, твори, змінюй світ разом з Lenovo Yoga” компанія Lenovo прагне надихнути усіх, хто має творчі ідеї, втілювати їх тут і зараз, не чекаючи ідеального моменту. Дізнатись докладніше про проєкт можна на YouTube-каналі Lenovo.

Монтувати відео, редагувати фото та саунд, створювати дизайн-проєкти будь-де надзвичайно зручно разом з ноутбуками Lenovo Yoga. Вони дарують вражаючі можливості для творчості та креативу. Тож не чекай особливого часу. Вражай. Твори. Змінюй світ разом з Lenovo Yoga!

Опубліковано: 29 вересня 2023
share share
Кличко пропонує перейменувати Повітрофлотський проспект на проспект Європейського Союзу Кличко пропонує перейменувати Повітрофлотський проспект на проспект Європейського Союзу Біля станцій "Лук'янівська" та "Дорогожичі" демонтують МАФи та облаштують сквер Біля станцій "Лук'янівська" та "Дорогожичі" демонтують МАФи та облаштують сквер Осінні маршрути: 7 місць недалеко від Києва, куди поїхати на вихідні Осінні маршрути: 7 місць недалеко від Києва, куди поїхати на вихідні «Укрзалізниця» додала воєнізовану охорону ще на шести маршрутах «Укрзалізниця» додала воєнізовану охорону ще на шести маршрутах "Мистецтво проти руйнації": біля пам'ятки на Рейтарській відкрили арт-корнер "Мистецтво проти руйнації": біля пам'ятки на Рейтарській відкрили арт-корнер Українська фотографка і режисерка Юлія Кочетова здобула «Еммі» Українська фотографка і режисерка Юлія Кочетова здобула «Еммі» Де шукати екофрендлі відпочинок біля Києва? Де шукати екофрендлі відпочинок біля Києва? Біля Русанівської набережної зрізали два здорових дерева Біля Русанівської набережної зрізали два здорових дерева
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2023 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.