Українці створили плащ-невидимку для воїнів ЗСУ: що відомо

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Наталія Габрух
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Українці у рамках проєкту Brave1 створили плащ-невидимку, що маскує бійця від тепловізорів та дронів з тепловізійними камерами.

Про це у соцмережах повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

«Українці створили суперзахист від російських тепловізорів та дронів з тепловізійними камерами. Плащ блокує випромінювання тепла та робить бійців непомітними для ворога. Наприклад, наших снайперів або групи CCO, які виконують бойові завдання», — пояснює Федоров.

Розробка компактна та легка — вага до 2,5 кг. Має високу захищеність від дощу та мокрого снігу. Також плащ не горить і захищає від високих температур. Готовий зразок вже пройшов успішні випробування в польових умовах.

Міністр наголосив, що плащ-невидимка — це лише одна з розробок, яка допоможе рятувати життя наших військових на фронті. Потрібно ще більше, тому він закликає тих, хто працює над проєктами в оборонній сфері — подавати їх через платформу Brave1.


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Опубліковано: 04 жовтня 2023
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