Українці створили плащ-невидимку для воїнів ЗСУ: що відомо

Українці у рамках проєкту Brave1 створили плащ-невидимку, що маскує бійця від тепловізорів та дронів з тепловізійними камерами.

Про це у соцмережах повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

«Українці створили суперзахист від російських тепловізорів та дронів з тепловізійними камерами. Плащ блокує випромінювання тепла та робить бійців непомітними для ворога. Наприклад, наших снайперів або групи CCO, які виконують бойові завдання», — пояснює Федоров.

Розробка компактна та легка — вага до 2,5 кг. Має високу захищеність від дощу та мокрого снігу. Також плащ не горить і захищає від високих температур. Готовий зразок вже пройшов успішні випробування в польових умовах.

Міністр наголосив, що плащ-невидимка — це лише одна з розробок, яка допоможе рятувати життя наших військових на фронті. Потрібно ще більше, тому він закликає тих, хто працює над проєктами в оборонній сфері — подавати їх через платформу Brave1 .