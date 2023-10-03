Київ збільшив фінансування сил оборони на 1,26 млрд гривень

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Ірина Маймур
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Київрада збільшила фінансування міської цільової програми «Захисник Києва» на 1,26 млрд гривень.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

Кошти спрямують на матеріально-технічне забезпечення сил безпеки і оборони, зокрема на закупівлю автотранспорту, БПЛА, оптичних прицілів, приборів нічного бачення, ремонт і відновлення техніки тощо.

Кличко зазначив, що йдеться про субвенцію. Київ перераховуватиме кошти військовим підрозділам.

Нагадаємо, що в липні 2023 року Київрада збільшила фінансування сил оборони міста до 5 млрд гривень.

Фото: Міноборони

Опубліковано: 03 жовтня 2023
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