Київ збільшив фінансування сил оборони на 1,26 млрд гривень

Київрада збільшила фінансування міської цільової програми «Захисник Києва» на 1,26 млрд гривень.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

Кошти спрямують на матеріально-технічне забезпечення сил безпеки і оборони, зокрема на закупівлю автотранспорту, БПЛА, оптичних прицілів, приборів нічного бачення, ремонт і відновлення техніки тощо.

Кличко зазначив, що йдеться про субвенцію. Київ перераховуватиме кошти військовим підрозділам.

Нагадаємо, що в липні 2023 року Київрада збільшила фінансування сил оборони міста до 5 млрд гривень.