З початку року українці задонатили більше 12 млрд гривень: на які напрямки пішли гроші

За 9 місяців 2023 року три найбільших фонди України зібрали 12,5 млрд гривень.

Про це свідчать дані Opendatabot.

Зазначається, що лідерство продовжує утримувати платформа United24, яка, до того ж, з травня поточного року почала збирати кошти на два нових гуманітарних напрями. Натомість фонд «Повернись живим» у серпні побив своєрідний рекорд, отримавши найбільшу для себе суму донатів за останні півтора року.

Найбільше донатів у період з січня по вересень 2023-го зібрала платформа United24 — 7,94 млрд гривень або 63% від загального обсягу. Майже чверть коштів — трохи більше 3 млрд гривень — отримав фонд «Повернись живим», ще близько 1,5 млрд гривень (12%) надійшло до фонду Сергія Притули.

Від початку року найбільше пожертв надійшло для потреб ЗСУ — 7,06 млрд гривень (89% від загального обсягу). У травні 2023 року платформа United 24 розпочала збори за двома новими напрямами — на гуманітарне розмінування та потреби освіти і науки. Протягом п’яти місяців на відповідні рахунки було перераховано 31 млн гривень на 76 млн гривень.

Фото: Unsplash\Alexander Grey, Opendatabot