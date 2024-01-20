Подружжя з Чернігівщини створює на паркані картини з пластикових кришечок

У селі Августівка Чернігівської області, подружжя створює на паркані картини з пластикових кришечок.

Про це повідомляє Суспільне.

Подружжя Лобода виклало 11 зображень із десятків тисяч різнокольорових кришечок на паркані власної дачі. Поштовхом до створення стала детонація боєприпасів на арсеналі у сусідньому селі Дружба. Так вони хотіли додати позитиву та яскравих кольорів до свого обійстя.

Першим на хвіртці з’явився песик, а в наступні п’ять років подружжя виклало й інших казкових персонажів. На песика витратили два дні та близько 800 кришечок. В наступні п’ять років зробили котиків, півника, білочку та пташок.

Схеми для майбутніх зображень Ніна Лобода створює сама.

«Висота кришечок тільки 38 штук, більше не влазить, паркан низенький. Беру зошит у клітинку, малюю схеми, щось придумую, буває, що побачу картинку і вона мені сподобається. Я її беру на 38 ліній розграфлюю, а потім роблю квадратики і підбираю кришечки. Кришечки я не фарбую», — каже Ніна Лобода.

З реалізацією пані Ніні допомагає чоловік Микола. Вони розробили унікальну методику для сортування кришечок за кольорами. У збиранні кришечок їм активно допомагають родичі, друзі та знайомі, а часом навіть незнайомі люди.

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Фото: Суспільне Чернігів