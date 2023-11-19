Жінка з Полтавщини утеплила будинок скляними пляшками

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Наталія Габрух
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У селі на Полтавщині місцева жителька Віра Івашко обклала стіни свого будинку скляними пляшками. Про це повідомляє видання Фокус.

Ємності між пляшками вона з’єднала сумішшю з піску та глини. За словами жінки обігрівач їй більше не потрібен, оскільки тепло всередині будинку зберігається, наче в термосі. Підлога в домі також викладена із пляшок.

На подвір’ї Віри Івашко з пляшок викладені також паркан, стіни вбиральні і погреба.

Будинок жінки не газифікований, вона опалює його дровами. За її словами після утеплення будинку пляшками дров на опалення йде на третину менше.

Віра Івашко розпочала обкладати стіни пляшками 7 років тому. Ідею вона підгледіла в кіно, а як робити суміш їй порадив один зі знайомих.

Велику кількість пляшок вдалося зібрати завдяку тому, що жінка мала магазин і збирала склотару.

Скільки саме пляшок пішло на утеплення жінка не знає. За її словами, рахувати припинила, коли використала їх понад 50 тисяч.

Раніше ми писали, що київський айтівець збудував повністю автономний будинок на випадок блекаутів.

Фото: Фокус.

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Опубліковано: 19 листопада 2023
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