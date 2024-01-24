У Львові запустили інклюзивне таксі для людей, які користуються колісними кріслами

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Наталія Габрух
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У Львові запустили інклюзивний клас авто для людей, що користуються кріслами колісними.

Про це повідомили у Львівській міській раді.

Сервіс запустив Uklon у співпраці з мережею АЗК ОККО за підтримки Львівської міської ради.

Для виклику автівки потрібно завантажити застосунок Uklon, ввести потрібний маршрут та обрати відповідний клас авто – «Інклюзивний». Поїздки можна замовляти в межах міста та околицях в радіусі 20 кілометрів.

Авто класу «Інклюзивний» оснащені гідравлічним або механічним підіймачем, рампою, спеціальними пасками безпеки та кріпленнями для фіксації крісла колісного. Місто буде компенсувати пасажирам з інвалідністю вартість проїзду. На одного пасажира передбачається до 800 гривень на місяць.

Важливо, що усі поїздки на авто класу «Інклюзивний» виконуватимуть професійні водії, які також пройшли тренінг зі спілкування та взаємодії із людьми з порушеннями опорно-рухового апарату. Крім послуги перевезення, у разі, якщо пасажир з інвалідністю пересувається без супроводу, водій допоможе перенести багаж або особисті речі.

Наразі у місті є три інклюзивні автівки. Один автомобіль може здійснювати понад 150 поїздок на місяць. Якщо буде попит, то кількість машин поступово збільшуватимуть.

Раніше ми писали, що у Києві запустили безкоштовне таксі для важкопоранених ветеранів.

Фото: Львівська міська рада

Як вважаєте, чи буде користуватися попитом таке таксі?
Опубліковано: 24 січня 2024
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