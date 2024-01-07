У Києві запустили безкоштовне таксі для важкопоранених ветеранів

446
Валерія Гуржий
share share

У Києві розпочало роботу безкоштовне таксі, яке можуть замовити ветерани та ветеранки з важкими травмами.

Про це повідомила Еліна Слободянюк.

Замовляти поїздку варто заздалегідь. Окрім місця для колісного крісла у машині також є сидяче місце. Відтак, може поїхати хтось з близьких. Також зручно користуватися авто і ветеранам з іншими типами поранень.

Як це працює?

Ветеран, або його близька особа залишає заявку, і з ними зв’яжуться, щоб уточнити деталі поїздки. Замовити машину можна у чат-боті: @golubi_miry_bot вбо за телефоном: (099)397-62-82.

Раніше ми писали, що у Києві запустили чат-бот для замовлення поїздок у соціальному таксі. Також ми повідомляли, що у Києві запрацювало перше безкоштовне таксі для поранених військовослужбовців, які пересуваються на візках.

Фото: Unsplash\Fotis Fotopoulos

Треба більше подібних ініціатив?
Опубліковано: 07 січня 2024
share share
Відтепер через "Дію" українці можуть самостійно збирати дрони: як це зробити Відтепер через "Дію" українці можуть самостійно збирати дрони: як це зробити На Черкащині відновили 200-літній вітряк, який зберігся з дитинства Тараса Шевченка На Черкащині відновили 200-літній вітряк, який зберігся з дитинства Тараса Шевченка На Тернопільщині винахідник створив диван на колесах та їздить на ньому містом На Тернопільщині винахідник створив диван на колесах та їздить на ньому містом Бренд одягу Riot Division випустив колекцію із оборонцями Маріуполя Бренд одягу Riot Division випустив колекцію із оборонцями Маріуполя Найцікавіше за тиждень: історичні будинки, які руйнували у 2023 році та 10 демонтованих радянських пам'ятників Найцікавіше за тиждень: історичні будинки, які руйнували у 2023 році та 10 демонтованих радянських пам'ятників На Солом'янці виставили на продаж ринок-шайбу На Солом'янці виставили на продаж ринок-шайбу На Деміївці з'їзд на проспект Лобановського повністю перекрили: схеми руху транспорту На Деміївці з'їзд на проспект Лобановського повністю перекрили: схеми руху транспорту У будинку на Солом'янці, що постраждав від ракетного удару, знову відкрилися магазини і салони У будинку на Солом'янці, що постраждав від ракетного удару, знову відкрилися магазини і салони
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2024 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.