У Києві запустили безкоштовне таксі для важкопоранених ветеранів

У Києві розпочало роботу безкоштовне таксі, яке можуть замовити ветерани та ветеранки з важкими травмами.

Про це повідомила Еліна Слободянюк.

Замовляти поїздку варто заздалегідь. Окрім місця для колісного крісла у машині також є сидяче місце. Відтак, може поїхати хтось з близьких. Також зручно користуватися авто і ветеранам з іншими типами поранень.

Як це працює?

Ветеран, або його близька особа залишає заявку, і з ними зв’яжуться, щоб уточнити деталі поїздки. Замовити машину можна у чат-боті: @golubi_miry_bot вбо за телефоном: (099)397-62-82.

Раніше ми писали, що у Києві запустили чат-бот для замовлення поїздок у соціальному таксі. Також ми повідомляли, що у Києві запрацювало перше безкоштовне таксі для поранених військовослужбовців, які пересуваються на візках.

Фото: Unsplash\Fotis Fotopoulos