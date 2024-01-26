Дивіться, яке шкільне укриття облаштували на Хмельниччині за кошти з продажу благодійної марки
У Шепетівській гімназії в рамках Всеукраїнської програми "Захисток: Безпечна освіта" завершили ремонт та устаткування укриття.
Про це повідомляє "Укрпошта".
Приміщення потребувало усунення проблеми затікання води в будівлю, демонтажу старих дверей, перенесення труб, виконання стяжки на підлозі, заміну електромережі, встановлення освітлення та вентиляції, а також вхідних протипожежних дверей та іншого. Також для укриття закупили 60 зручних лавок та комплекти пуфів для дітей.
Навчальних заклад вже мав пошкодження через ракетний обстріл, а саме пошкоджений дах та вибиті вікна.
Зазначається, що це вже шосте облаштоване укриття загалом та перше у 2024 році. Проєкт реалізували завдяки благодійним коштам від продажу марки «ПТН ПНХ!».
Опубліковано: 26 січня 2024