Дивіться, яке шкільне укриття облаштували на Хмельниччині за кошти з продажу благодійної марки

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Валерія Гуржий
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У Шепетівській гімназії в рамках Всеукраїнської програми "Захисток: Безпечна освіта" завершили ремонт та устаткування укриття.

Про це повідомляє "Укрпошта".

Приміщення потребувало усунення проблеми затікання води в будівлю, демонтажу старих дверей, перенесення труб, виконання стяжки на підлозі, заміну електромережі, встановлення освітлення та вентиляції, а також вхідних протипожежних дверей та іншого. Також для укриття закупили 60 зручних лавок та комплекти пуфів для дітей.

Навчальних заклад вже мав пошкодження через ракетний обстріл, а саме пошкоджений дах та вибиті вікна.

Зазначається, що це вже шосте облаштоване укриття загалом та перше у 2024 році. Проєкт реалізували завдяки благодійним коштам від продажу марки «ПТН ПНХ!».

Гарне укриття вийшло, чи не так?
Опубліковано: 26 січня 2024
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