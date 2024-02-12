Художник Сергій Майдуков випустив арт-бук з ілюстраціями життя під час війни

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Валерія Гуржий
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Вийшов друком арт-бук "Заграва" художника Сергія Майдукова, присвячений темі війни.

Про це повідомив митець.

В арт-буці відтворені події з початку лютого 2022 року, коли тільки йшлося про велике вторгнення росії в Україну, і до масованих обстрілів у травні 2023 року.

Книга складається з більше, ніж 70 кольорових робіт і десь 20 чорно-білих скетчів.

Попередній продаж книги діє до 15 квітня 2024.

Фото: Сергій Майдуков

Хочете собі такий арт-бук?
Опубліковано: 12 лютого 2024
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