Художник Сергій Майдуков випустив арт-бук з ілюстраціями життя під час війни
Вийшов друком арт-бук "Заграва" художника Сергія Майдукова, присвячений темі війни.
Про це повідомив митець.
В арт-буці відтворені події з початку лютого 2022 року, коли тільки йшлося про велике вторгнення росії в Україну, і до масованих обстрілів у травні 2023 року.
Книга складається з більше, ніж 70 кольорових робіт і десь 20 чорно-білих скетчів.
Попередній продаж книги діє до 15 квітня 2024.
Фото: Сергій Майдуков
Опубліковано: 12 лютого 2024