Американський Vogue вніс українку Анну Октобер до списку дизайнерок, які змінюють погляд на моду
Українська дизайнерка Анна Октобер та власниця однойменного бренду одягу потрапила до списку "37 дизайнерок, які змінюють наш погляд на моду" американського Vogue.
У своєму Instagram Анна написала, що "мріяла стати дизайнеркою, гортаючи сторінки Vogue, але не могла мріяти про те, що опиниться в компанії найдивовижніших жінок-дизайнерів у світі".
До рейтингу також увійшли Міучча Прада (Prada та Miu Miu), Phoebe Philo, Victoria Backham, Марія Грація Кьюрі (Dior), Tory Burch, Вірджіні Віяр (Chanel), Isabel Marant та інші.
Фото: Anna October
Опубліковано: 19 лютого 2024