Американський Vogue вніс українку Анну Октобер до списку дизайнерок, які змінюють погляд на моду

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Валерія Гуржий
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Українська дизайнерка Анна Октобер та власниця однойменного бренду одягу потрапила до списку "37 дизайнерок, які змінюють наш погляд на моду" американського Vogue.

У своєму Instagram Анна написала, що "мріяла стати дизайнеркою, гортаючи сторінки Vogue, але не могла мріяти про те, що опиниться в компанії найдивовижніших жінок-дизайнерів у світі".

До рейтингу також увійшли Міучча Прада (Prada та Miu Miu), Phoebe Philo, Victoria Backham, Марія Грація Кьюрі (Dior), Tory Burch, Вірджіні Віяр (Chanel), Isabel Marant та інші.

Фото: Anna October

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Опубліковано: 19 лютого 2024
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