Netflix випустить документальний серіал про наслідки холодної війни: у ньому з’явиться Зеленський

Netflix покаже документальний серіал “Поворотний момент: Атомна бомба та Холодна війна” про наслідки Холодної війни, включно з війною в Україні.

Про це йдеться на сайті стрімінгового каналу.

“Поворотний момент: Атомна бомба та Холодна війна” — це дев’ятисерійний документальний серіал від режисера Брайана Кнаппенбергера.

Серіал розкриватиме події радянсько-американського конфлікту, історію створення та розповсюдження ядерної зброї, розпаду срср, обрання путіна президентом росії та вторгнення військ рф в Україну.



Творці серіалу провели інтерв'ю з понад 100 світовими лідерами, істориками та свідками зазначених подій. За словами Кнаппенбергера, “практично кожен аспект війни в Україні є відлунням холодної війни”.

Прем'єра серіалу запланована на 12 березня 2024 року.

Раніше ми писали, що The New Yorker створив документальну стрічку про українську TikTok-блогерку та біженку.

Фото: скриншот з відео на YouTube