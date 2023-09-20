Мінкульт запустить банк українських шрифтів і відмовиться від російських

Верховна Рада й Мінкульт планують створити банк українських шрифтів і відмовитися від використання російських.

Про це повідомили на сайті МКІП.

«Україна повинна припинити використання шрифтів російського походження, замінивши їх на українські. Ми маємо символи своєї суверенности й незалежності, які ідентифікують нашу державу, її історію, культуру, мову та графічне вираження цієї мови», — наголосив тимчасовий виконувач обов’язків міністра культури та інформаційної політики Ростислав Карандєєв.

Наразі у внутрішніх документах парламенту використовують російський шрифт «Іжиця» і похідні від нього. Натомість хочуть впровадити дизайнерський шрифт «Воля», що розробили на базі літерацій головного художника УПА Ніла Хасевича.

Його створила українська шрифтова дизайнерка Марчела Можина. Також цей шрифт використовують як один із двох офіційних шрифтів ЗСУ.

Мінкульт запланував проведення відбору та формування банку унікальних українських шрифтів, додав Ростислав Карандєєв. За його словами, український шрифт має бути впізнаваним, нести історичне підґрунтя, графічно вирізнятися серед інших кириличних шрифтів і привертати увагу.

Також він має відповідати параметрам інклюзії та буде легким для сприйняття всіма категоріями громадян. До того ж врахують можливість технічної інтеграції шрифту в цифрове середовище.

Фото: Генштаб ЗСУ; Центр Досліджень Визвольного Руху