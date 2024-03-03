Українські музиканти випустили альбом-мюзикл про письменників “Розстріляного відродження”

Музиканти з гурту “Мур” презентували альбом-мюзикл “Ти [Романтика]”, присвячений літераторам “Розстріляного відродження”.

Про це повідомляє “Українська правда. Життя”.

Альбом презентували на YouTube . “Ти [Романтика]” — присвята письменникам "Розстріляного відродження", які жили в Харківському будинку “Слово”: Павлу Тичині, Володимиру Сосюрі, Миколі Хвильовому, Михайлю Семенку, Лесю Курбасу тощо.

До співавторства залучили поета Сергія Жадана, акторку і телеведучу Олену Кравець, одеський рок-гурт “хейтспіч”, львівський гурт NAZVA та інших.

Музиканти з “Мур” називають альбом мюзиклом про письменників і закликають слухати його послідовно як суцільну історію.

“17 різних композицій — всі треки зв’язані між собою сюжетом, переходять один в одного і дають можливість слухачу “на власні вуха” стати свідком історичних подій”, — наголошують музиканти.

Крім спогадів і творів письменників зі “Слова”, музиканти шукали маловідомі факти про ті часи. В альбомі також можна почути фрази з фільму “Будинок Слово. Нескінчений роман” Тараса Томенка.

Назва альбому перегукується з новелою “Я (Романтика)” Миколи Хвильового.

Раніше ми писали, що «Всі.Свої» та Харківський літмузей презентували вітрини до дня народження Сковороди .

Фото: скриншот з відео на YouTube