«Всі.Свої» та Харківський літмузей презентували вітрини до дня народження Сковороди

«Всі.Свої» разом із Харківським літературним музеєм створили вітрини до дня народження українського філософа й письменника Григорія Сковороди. Про це повідомляють у соцмережах Харківського літмузею.

Головна ідея проєкту — привернути увагу до переосмислення культурної спадщини українських класиків. Вітрини створили в межах ініціативи Харківського літмузею SKOVORODANCE.

«Закликаємо в ці буремні часи досліджувати нашу спільну культурну спадщину, робити класиків ближчими і об’єднуватися навколо українського. Слухати своє, читати своє, носити своє, рухатися в одному ритмі», — коментують у Харківському літмузеї.

Вітрини також доповнили висловом філософа зі збірки «Сад божественних пісень» і цитатою з тексту Сергія Жадана, написаного спеціально для альбому SKOVORODANCE.

Всередині магазину розміщена інтерактивна зона з навушниками, де кожен охочий може послухати вірші Сковороди в сучасному аранжуванні. Тексти філософа переспівали Сергій Жадан, Юрій Гуржи, Ірена Карпа та ще більш ніж 35 українських митців.

Побачити вітрини та дізнатися про проєкт більше можна до 15 грудня за адресою Хрещатик, 27.

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Фото: Харківський літмузей.