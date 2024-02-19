“Жадан і Собаки” та Ірена Карпа випустили пісню “Виживи” – дивіться кліп

Гурт “Жадан і Собаки” спільно з письменницею Іреною Карпою випустили кліп на пісню “Виживи”. Вона увійшла до нового альбому рок-гурту “Радіопромінь”.

Про це гурт “Жадан і Собаки” повідомив на своїй сторінці у соцмережах.

Зазначається, що роботу присвятили поколінню зумерів, аби висловити підтримку молоді, яка дорослішає у важкі воєнні часи.

У зйомках кліпу взяли участь співак, композитор Павло Зібров та стендап-комік, волонтер Василь Байдак.

“Ми хотіли підкреслити спадковість у нашій естраді. Тому ми запросили на зйомки кліпу народного артиста України Павла Зіброва — в якості символа зв’язку поколінь”, — підкреслив Сергій Жадан.

Продюсером кліпу виступив Віталій Бронішевський, барабанщик гурту “Жадан і Собаки”, а режисером, оператором постановником — Кирило Волков.

Раніше ми писали, що українська режисерка Таню Муіньо зняла кліп для Дженніфер Лопес .

Фото: скриншот з відео на YouTube