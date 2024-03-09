Українка увійшла до списку 50 найвпливовіших жінок у сфері архітектури та дизайну

Українська мисткиня Вікторія Якуша увійшла до переліку найбільш впливових жінок у галузі архітектури та дизайну за версією видання Dezeen.

Про це повідомляє Dezeen.

До списку Dezeen також потрапили головна тренданалітикиня світу Лі Еделькурт, старша кураторка відділу архітектури та дизайну в МОМА Паола Антонеллі, дизайнерка інтерʼєру Келлі Вірстлер, дизайнерка одягу Стелла Маккартні та інші.

Вікторія Якуша — архітекторка та засновниця українських дизайнерських брендів Yakusha та Faina. Вона працює у стилі живого мінімалізму та сучасного примітивізму.

Мисткиня відзначається своєю працею над збереженням культурної спадщини та участю в соціальних ініціативах у сфері дизайну та архітектури.

З 2022 року Вікторія Якуша активно виступає в ролі лекторки, розповідаючи аудиторії про українську культурну спадщину, традиції та дизайн на таких відомих платформах, як Parsons School of Design і Sciences Po Institute for Political Studies.

“На сьогодні дизайн — це не тільки про красу, функціональність та екологічність. Важливо доносити наші цінності. Тож дизайн має дивитись в сторону соціального та культурного напрямку, як невід'ємної частини майбутнього”, — говорить Вікторія.

Раніше ми писали, що американський Vogue вніс українку Анну Октобер до списку дизайнерок, які змінюють погляд на моду.

Фото: Forbes Україна