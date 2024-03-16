В Італії відкрилася виставка українського художника Олександра Животкова

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Наталія Габрух
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У галереї італійського міста Падуя відкрили виставку “Священні скрижалі України” художника Олександра Животкова.

Про це повідомляє Міністерство культури та інформаційної політики.

Виставка відбувається у Galleria Civica Cavour, де представлено 33 твори художника, створені після початку повномасштабної війни. Головна частина творчості Олександра Животкова присвячена таким містам, як Буча, Маріуполь, Ірпінь, Херсон та Вінниця.

Темами робіт художника є трагізм та етичні ідеали людства. У своїх роботах Животков намагається “свідчити трагедію та доказати хиткість гуманізму у світі”, розповідають у Stedley Art Foundation.

“Його роботи глибоко просочені величезною трагедією, що її переживає український народ. Цією виставкою ми хочемо висловити співпереживання нашої мерії й нашого міста українському народові з надією, що завдяки культурі можуть бути створені умови для повернення миру та відновлення поваги до міжнародного права”, — прокоментував Андреа Колазіо, асесор із питань культури Падуї.

Виставку організовує Stedley Art Foundation разом із Департаментом культури муніципалітету Падуя, а також під патронатом регіону Венето, Міністерства культури та інформаційної політики України, посольства України в Італії та консульства України в Мілані.

Раніше ми писали, що у Лондоні відкрилася виставка про лондонців та киян, які ховалися від ракет в метро.

Фото: Міністерство культури та інформаційної політики

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Опубліковано: 16 березня 2024
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