У Лондоні відкрилася виставка про лондонців та киян, які ховалися від ракет в метро

У Лондонському музеї транспорту відкрилася виставка під назвою “Луна “бліцу”: підземні укриття в Україні та Лондоні”.

Про це пише BBC Україна.

На виставці показані 70 фото з архівів, на яких лондонці ховаються від бомбардувань Люфтваффе у 1940-х роках, та сучасні фотографії мешканців України, змушених спускатися в метро під час російських атак.

Лондонський музей транспорту надав архівні фото зі своєї колекції. Знімки з України зробили здебільшого незалежні українські журналісти.

В Лондоні сигнали повітряної тривоги лунали майже щоденно з вересня 1940 року по травень 1941 року, а також з червня 1944 року по березень 1945 року. Мешканці зазвичай шукали притулок у метрополітені. У Києві, на початку військового вторгнення Росії у лютому 2022 року, приблизно 40 тисяч осіб щодня використовували метро як укриття.

У Лондоні в 1940-х роках це стало настільки звичайним явищем, що було введено спеціальні квитки для входу до метро з метою укриття від бомбардувань. На платформах встановлювали багатоповерхові ліжка, видавали їжу, а інколи організовували бібліотеки та музичні виступи. Жителям Києва та Харкова у 2022 році також довелося адаптувати платформи метро для створення домашнього затишку та проведення концертів.

Раніше ми писали, що у Флоренції відкрилася виставка італійського фотографа, присвячена Києву.

Фото: Сергій Коровайний, В'ячеслав Ратинський, Максим Дондюк, Лондонський музей транспорту, з відкритих джерел