Блогер заявляє, що після перевірки Буковелю на інклюзивність зник пандус біля колеса огляду

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Наталія Габрух
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У новому випуску “Відвал ніг або All інклюзив” Олександр Терен та Влад Хільченко (Однією Правою) дослідили на безбарʼєрність Буковель.

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Блогери покаталися на інклюзивному колесі огляду, до якого вели пандуси. Проте через три дні після зйомки пандуси зникли.

“Я не хочу звинувачувати співробітників Буковелю в тому, що безбар’єрність цього об’єкту була показовою під зйомку, але вже це зробив”, — прокоментував Олександр Терен.

У випуску блогери випробували адаптивні лижі, що дозволяють катання для людей з обмеженими можливостями самостійно або з інструктором. Вони також склали перелік доступних готелів курорту та висвітлили проблеми з інфраструктурою.

Раніше ми писали, що після виходу шоу про безбар’єрність у Вінниці збільшили кількість інклюзивних трамваїв на маршрутах.

Фото: скриншот з відео

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Опубліковано: 18 березня 2024
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