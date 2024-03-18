В Україні запустили безкоштовну гарячу лінію юридичної допомоги для ВПО

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Наталія Габрух
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Мережа освітньо-культурних центрів “Гончаренко центр” запустила безкоштовну гарячу лінію юридичної допомоги для переселенців.

Про це повідомляє “Гончаренко центр”.

“Сотні тисяч українців були вимушені покинути домівки та змінити місце проживання. Вони не обирали ці обставини — за них це зробила росія. Що ми можемо зробити? Підтримати і допомогти нашим!”, — зазначають у “Гончаренко центрі”.

Українці, які були змушені залишити свої домівки через повномасштабне вторгнення росії, можуть звернутися за гарячою лінією для отримання юридичної допомоги. Експерти центру пропонуватимуть первинну та, у певних ситуаціях, і вторинну юридичну підтримку.

За словами організаторів, ініціатива гарячої лінії юридичної допомоги виникла як відгук на масові звернення від українців. Ця служба буде діяти на основі існуючої платформи для надання безкоштовної юридичної допомоги, яка розпочала свою роботу в освітньому центрі з квітня 2023 року.

Щоб отримати допомогу можна звернутися за телефонами: +380674282864 та +380501078883 по буднях з 09:00 до 18:00.

Крім цього, можна залишити заявку у формі за посиланням або звернутися у Viber, WhatsApp чи Telegram.

Також приймають звернення на електронну пошту: lawyergoncharenkoua@gmail.com

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Фото: з відкритих джерел

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Опубліковано: 18 березня 2024
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