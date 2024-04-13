Українська фотографка Олена Гром стала переможницею премії Fine Art Photography Awards
Українська фотографка Олена Гром отримала престижну міжнародну фотопремію Fine Art Photography Awards.
Про це повідомляється на сайті премії Fine Art Photography Awards.
Олена Гром отримала перемогу одразу в двох категоріях “Професійний фотограф року” і перше місце в категорії “Професійний портрет”.
Фотографка зобразила руйнівні наслідки війни у Бучі та Ірпіні.
“Я живу в Бучі, працюю в Ірпені. Після російської окупації ці міста були зруйновані. Військовий пейзаж став моєю реальністю і буденністю. Кожен день я бачу людей, які відновлюють з руїн свої міста, своє особисте життя і дивляться в майбутнє”, — йдеться в описі серії робіт української фотографки на сайті премії.
Героїнями фотопроєкту Олени Гром стали жінки, які постраждали внаслідок російської агресії.
У 2023−2024 роках на премію Fine Art Photography Awards було подано 5075 заявок з усього світу.
Раніше ми писали, що українська фотожурналістка Юлія Кочетова стала переможницею World Press Photo 2024.
Фото: Fine Art Photography Awards