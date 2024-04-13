Українська фотографка Олена Гром стала переможницею премії Fine Art Photography Awards

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Наталія Габрух
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Українська фотографка Олена Гром отримала престижну міжнародну фотопремію Fine Art Photography Awards.

Про це повідомляється на сайті премії Fine Art Photography Awards.

Олена Гром отримала перемогу одразу в двох категоріях “Професійний фотограф року” і перше місце в категорії “Професійний портрет”.

Фотографка зобразила руйнівні наслідки війни у Бучі та Ірпіні.

“Я живу в Бучі, працюю в Ірпені. Після російської окупації ці міста були зруйновані. Військовий пейзаж став моєю реальністю і буденністю. Кожен день я бачу людей, які відновлюють з руїн свої міста, своє особисте життя і дивляться в майбутнє”, — йдеться в описі серії робіт української фотографки на сайті премії.

Героїнями фотопроєкту Олени Гром стали жінки, які постраждали внаслідок російської агресії.

У 2023−2024 роках на премію Fine Art Photography Awards було подано 5075 заявок з усього світу.

Раніше ми писали, що українська фотожурналістка Юлія Кочетова стала переможницею World Press Photo 2024.

Фото: Fine Art Photography Awards

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Опубліковано: 13 квітня 2024
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