Українська письменниця потрапила у шортліст літературної премії Griffin Poetry Prize

У короткий список літературної премії Griffin Poetry Prize потрапила книжка української письменниці Галини Крук "Прискорений курс із "коктейлів Молотова".

Про це повідомили на сайті нагороди.

Всього журі премії прочитали 592 поетичні книжки, а у шортліст увійшло всього 5 книжок. Англомовна збірка віршів "Прискорений курс із "коктейлів Молотова" вийшла у травні минулого року в американському видавництві Arrowsmith Press.

Переможця оголосять 5 червня.

Griffin Poetry Prize — канадська поетична нагорода, яку заснував у 2000 році бізнесмен і філантроп Скотт Гріффін.

Фото: із фейсбук-сторінки poesiefestival berlin