Українська продюсерка створила музичний супровід для рекламної кампанії Nike

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Ірина Маймур
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Українська продюсерка, композиторка і діджейка Nastya Vogan створила музичний супровід для рекламної кампанії кросівок Nike Lunar Roam.

Про це пише DTF Magazine.

Рекламна кампанія має назву Nike Lunar Roam ("Місячна подорож"). Вона знята у космічній стилістиці. Nike та ритейлер solebox представили кампанію у грудні 2023 року.

Nike Lunar Roam — це переосмислення оригінальних бігових кросівок Lunaracer, які вперше випустили в 2008 році.

Nastya Vogan — композиторка, продюсерка, диджейка та резидентка київського клубу ∄.

Відео: solebox

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Опубліковано: 25 квітня 2024
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