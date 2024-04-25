Українська продюсерка створила музичний супровід для рекламної кампанії Nike

Українська продюсерка, композиторка і діджейка Nastya Vogan створила музичний супровід для рекламної кампанії кросівок Nike Lunar Roam.

Про це пише DTF Magazine.

Рекламна кампанія має назву Nike Lunar Roam ("Місячна подорож"). Вона знята у космічній стилістиці. Nike та ритейлер solebox представили кампанію у грудні 2023 року.

Nike Lunar Roam — це переосмислення оригінальних бігових кросівок Lunaracer, які вперше випустили в 2008 році.

Nastya Vogan — композиторка, продюсерка, диджейка та резидентка київського клубу ∄.

Відео: solebox