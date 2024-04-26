В Україні визначили найкращих роботодавців 2024 року: хто потрапив у трійку

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Ірина Маймур
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Видання Forbes та сайт пошуку роботи robota.ua назвали найкращих роботодавців України 2024 року.

  1. Лідером рейтингу 2024 року стала IT-компанія Intellias. Станом на 2022 рік вона має прибуток 214 млн грн.
  2. Друге місце посідає також компанія з IT-сфери Headway.
  3. На третьому опинилася тютюнова компанія Philip Morris (FMCG).

Forbes отримав 41 875 анкет від співробітників понад 200 компаній, що на 50% більше, ніж минулого року. Це вже четверте дослідження місць роботи, друге за час великої війни. Воно стало наймасштабнішим за всю історію цього проєкту.

Повний рейтинг найкращих роботодавців 2024 року опублікують на сайті Forbes Ukraine найближчим часом.

Фото: cottonbro studio/Pexel

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Опубліковано: 26 квітня 2024
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