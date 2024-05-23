Українці створили перші у світі напівцифрові джинси

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Ірина Маймур
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Українська студія FFFACE.ME створила першу у світі колекцію напівцифрових джинсів.

Їхні вироби з деніму надають клієнтам доступ до ексклюзивних цифрових режимів. Щоб його отримати, треба відсканувати QR-код. Він дасть змогу миттєво створювати унікальний контент для соцмереж.

“Ми зрозуміли, що ігнорувати фізичний аспект життя людини — це хибний напрям. І хоча цифрова реальність стала важливою частиною нашого життя, наші фізичні тіла все ще потребують фізичного компонента в моді. Ми маємо винаходити не просто цифровий одяг, а одяг, який поєднує обидві реальності”, — розповів CEO FFFACE.ME Дмитро Корнілов.

У студії зазначили, що їхня розробка стала першим в історії індустрії випуском, у якому цифровий режим не реалізують за допомогою технології відстеження цілей. У створенні цих режимів бренд відійшов від стандартного додавання 3D-елементів. Натомість обрав активацію текстури одягу.

Лінійка джинсів містить 5 моделей. Кожна з них має власну унікальну цифрову ідентичність.

Фото: FFFACE.ME

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Опубліковано: 23 травня 2024
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