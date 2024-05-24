Вистави про війну в Україні здобули театральні нагороди у США

У США отримали нагороди вистави "Гаага" та "Моя мама і повномасштабне вторгнення". Вони розповідають про війну в Україні.

Про це повідомляє Укрінформ.

Драматургинею і авторкою обох вистав є Саша Денисова.

Виставу "Гаага" відзначили премією The 2024 Elliot Norton Awards, яку видає The Boston Theatre Critic Association.

Це вистава про уявний суд над Путіним, розказаний дівчинкою-сиротою з Маріуполя, в уяві якої з'являються кримінальні поплічники російського диктатора. Виставу поставили у театрі Arlekin Players Theatre в Бостоні. У постановці взяли участь 18 акторів з Нью-Йорка, Лос-Анджелеса й Бостона.

Виставу вже поставили в Польщі, США, Софії та Тулузі. Наразі готуються постановки в Румунії та Амстердамі, розповіла Саша Денисова.

Вистава "Моя мама і повномасштабне вторгнення" отримала премію The Helen Hayes Awards за найкращу виставу року у Вашингтоні. Це історія мами драматургині Ольги. Виставу поставили два найбільші театри США — Woolly Mammoth Theater і The Wilma Theater.

В обох преміях перемогли також і художники-сценографи.

Фото: Ірина Данілова/Укрінформ