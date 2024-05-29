За три вікенди фільм “Будинок "Слово". Нескінчений роман” зібрав у прокаті понад 12 млн грн

Стрічка Тараса Томенка "Будинок "Слово". Нескінчений роман" зібрав у прокаті 12 808 294 гривні за перші три вікенди.

Про це УП.Культура повідомила команда фільму.

З 9 до 28 травня стрічку подивилося 83 тисячі людей. Прокат досі триває.

У фільмі йдеться про українських письменників покоління Розстріляного відродження. Він заснований на реальних подіях. У 1927 році письменників зібрали мешкати в одному будинку в Харкові, аби змусити працювати на радянську систему. Через незгоду митців співпрацювати їхнє життя перетворюється лише на репресії, розстріли та переслідування.

Авторами сценарію є режисер Тарас Томенко та поетеса Любов Якимчук. Музику написала композиторка Алла Загайкевич.

У стрічці зіграли українські актори В’ячеслав Довженко, Андрій Ісаєнко, Марина Кошкина, Ніна Набока, Юрій Одинокий, Дмитро Олійник, Геннадій Попенко, Костянтин Темляк, Валерія Ходос, Дмитро Чернов, Роман Ясіновський, Борис Георгієвський та інші.

Фото: “Будинок "Слово". Нескінчений роман”