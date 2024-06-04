Бренд Lúna і “Госпітальєри” випустили благодійні футболки, щоб зібрати мільйон для парамедиків

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Ірина Маймур
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Український бренд Lúna і медичний батальйон “Госпітальєри” створили благодійну футболку, 100% продажів з якої спрямують на нагальні потреби батальйону.

Мета ініціативи – зібрати 1 мільйон гривень.

Футболка має три декоративні елементи, що несуть конкретні значення. Це тасьма, на якій зазначена назва батальйону, зображення “рука в руці” – уособлення роботи медиків, що рятують життя, а також шеврон “Госпітальєрів” – головна символіка медичного батальйону.

Героїнями проєкту стали чотири парамедикині “Госпітальєрів”, що приймають участь в евакуаційний рейсах до гарячих точок – Лемешко Іванна (в цивільному житті – медсестра), Селіверстова Катерина (в цивільному житті – дитячий анестезіолог), Прокаєва Анастасія (в цивільному житті – журналістка), Марченко Вероніка (в цивільному житті – бізнес менеджер IT компанії).

Вартість футболки – 850 гривень. Її можна придбати на сайті.

Фото: Lúna

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Опубліковано: 04 червня 2024
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