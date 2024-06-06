Українська опера здобула нагороду міжнародної премії REMA Awards-2024

Альбом з музикою українського бароко Ukrainian Baroque: Concordacii Animos здобув нагороду міжнародної премії стародавньої (ранньої) музики REMA Awards-2024.

Про це повідомляє платформа Open Opera Ukraine.

enter image caption here

Альбом переміг у категорії "Проєкт року в сфері спадщини".

Він складається з партесних творів анонімних авторів із зібрання Інституту рукопису Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського у виконанні вокального ансамблю Partes. Запис відбувався одній із найдавніших архітектурних пам’яток Києва – Кирилівській церкві.

Центральним твором альбому став “Воскресенський канон” Миколи Дилецького, одного із найяскравіших представників українського музичного бароко.

Послухати Ukrainian Baroque: Concordacii Animos можна на Spotify, Apple Music та YouTube Music.

Фото: Open Opera Ukraine