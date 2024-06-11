Українець розробив калькулятор, який вираховує потужність домашньої зарядної станції
Український інтерфейс-дизайнер розробив калькулятор, який може вирахувати потужність домашньої зарядної станції.
— Ігор (@rewlogan) June 6, 2024
Не думав, що твіт про калькулятор для зарядних станцій так розлетиться, але, раз пообіцяв — треба робити)https://t.co/1aBgB9c2Sl
Тут можна порахувати необхідну потужність ЗС, щоб на потрібний час заживити вашу техніку.
Прошу спробувати, чекаю на фідбек!
Аби скористатися калькулятором, треба зазначити пристрій, який потрібно заживити наприклад, ноутбук, холодильник чи вентилятор, і час його роботи. Якщо приладу немає у списку, варто вибрати опцію “інше” та зазначити потужність самостійно.
Алгоритм калькулятора розрахує необхідну ємність, пускову та робочу потужність, а також запропонує зарядні станції, які підходять до зазначених вимог.
Наразі в базі даних калькулятора є інформація про 25-30 зарядних станцій.
Розробник зазначив, що чекає на відгуки користувачів і поступово доопрацьовуватиме інструмент.
Фото: EcoFlow RIVER