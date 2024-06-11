Українець розробив калькулятор, який вираховує потужність домашньої зарядної станції

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Ірина Маймур
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Український інтерфейс-дизайнер розробив калькулятор, який може вирахувати потужність домашньої зарядної станції.

Аби скористатися калькулятором, треба зазначити пристрій, який потрібно заживити наприклад, ноутбук, холодильник чи вентилятор, і час його роботи. Якщо приладу немає у списку, варто вибрати опцію “інше” та зазначити потужність самостійно.

Алгоритм калькулятора розрахує необхідну ємність, пускову та робочу потужність, а також запропонує зарядні станції, які підходять до зазначених вимог.

Наразі в базі даних калькулятора є інформація про 25-30 зарядних станцій.

Розробник зазначив, що чекає на відгуки користувачів і поступово доопрацьовуватиме інструмент.

Фото: EcoFlow RIVER

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Опубліковано: 11 червня 2024
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