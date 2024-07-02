Українські піаністка і скрипалька здобули премії Global Music Awards

Українські піаністка і скрипалька здобули золото і срібло премії Global Music Awards.

Про це повідомили у пресслужбі Українського інституту у Швеції.

Піаністку Наталію Пасічник відзначили золотою медаллю в категорії "Класична музика" за платівку інтерпретацією творів Йоганна Себастьяна Баха "Добре темперований клавір".

Альбом “Переосмислення “Добре темперованого клавіру” вийшов в січні 2024 року. Платівку назвали найкращим релізом 2024 року за версією американського радіо WRTI.

Наталія Пасічник – директорка Українського Інституту у Швеції, лауреатка багатьох міжнародних конкурсів піаністів. Вона виступає з концертами в Європі, США, Японії й Аргентині разом із відомими на весь світ симфонічними оркестрами.

Срібну медаль Global Music Awards за альбом KYIV здобула українська скрипалька Наталія Гордєєва.

Наталія Гордєєва – випускниця Київської середньої спеціальної музичної школи імені Лисенка та Національної музичної академії України імені Чайковського.

Global Music Awards — престижний міжнародний музичний конкурс, який заснували у США 2011 року.