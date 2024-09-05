Ветерани на протезах стали моделями на Ukrainian Fashion Week

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Ірина Маймур
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Ветерани на протезах стали моделями на Ukrainian Fashion Week.

Про це повідомляє Ukrainian Fashion Week.

Українські військові, які зазнали ампутацій, вийшли на подіум під час показу бренду Andreas Moskin.

На створення колекції дизайнера надихнула естетика бохо та кінокартина "Білий птах з чорною ознакою" Івана Миколайчука та Юрія Іллєнка.

У колекції дизайнери поєднали сучасні силуети з традиційними національними орнаментами.

"Рюкзак з екошкіри асоціюється з військовою перевіссю, неодмінно нагадуючи про нашу мілітарну дійсність. Своєю чергою капелюх натхненний традиційним українським головним убором – брилем", – розповів співзасновник бренду Андрій Моськін.

Фото: Ukrainian Fashion Week

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Опубліковано: 05 вересня 2024
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