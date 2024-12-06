Художник Сергій Майдуков створив серію марок на честь бригади “Хартія”
Художник Сергій Майдуков створив лімітовану серію марок на честь бригади “Хартія”.
Це документальна хроніка діяльності військових, яку ілюстратор розробив, працюючи безпосередньо з бійцями. Задля реалізації ілюстратор він був поруч із хлопцями та дівчатами — у Харкові, області та Липцях.
Лімітований набір поштових марок під назвою “Хартія” стане частиною проєкту “Власна марка” від Укрпошти. Комплект включатиме:
- аркуш із дев'ятьма марками;
- художній конверт зі спецпогашенням;
Тираж становитиме лише 1013 екземплярів. У наборі 9 листівок. Придбати набір можна буде з 10 грудня за посиланням.
“Хартія” — це єдиний підрозділ Сил Оборони, який пройшов шлях від добровольчого формування територіальної громади до бойової бригади. Вони спинили повторний наступ росіян на Харків і досі тримають оборону країни.
Фото: Укрпошта