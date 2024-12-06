Художник Сергій Майдуков створив серію марок на честь бригади “Хартія”

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Ірина Маймур
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Художник Сергій Майдуков створив лімітовану серію марок на честь бригади “Хартія”.

Це документальна хроніка діяльності військових, яку ілюстратор розробив, працюючи безпосередньо з бійцями. Задля реалізації ілюстратор він був поруч із хлопцями та дівчатами — у Харкові, області та Липцях.

Лімітований набір поштових марок під назвою “Хартія” стане частиною проєкту “Власна марка” від Укрпошти. Комплект включатиме:

  • аркуш із дев'ятьма марками;
  • художній конверт зі спецпогашенням;

Тираж становитиме лише 1013 екземплярів. У наборі 9 листівок. Придбати набір можна буде з 10 грудня за посиланням.

“Хартія” — це єдиний підрозділ Сил Оборони, який пройшов шлях від добровольчого формування територіальної громади до бойової бригади. Вони спинили повторний наступ росіян на Харків і досі тримають оборону країни.

Фото: Укрпошта

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Опубліковано: 06 грудня 2024
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