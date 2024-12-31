У поїздах “Укрзалізниці” з’являться гарячі обіди, розроблені Клопотенком: меню та ціни

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Наталія Габрух
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Шеф-кухар та ресторатор Євген Клопотенко разом “Укрзалізницею” запустив гаряче меню в поїздах.

Про це він повідомив у своїх соцмережах.

“Разом з “Укрзалізницею” ми запустили гаряче меню в поїздах — щоб в дорозі можна було поїсти повноцінну страву замість бутербродів. І найголовніше — завдяки інноваційним технологіям смак страв зберігається таким, ніби їх щойно приготували”, — написав Євген Клопотенко.

Нова послуга з’явиться на таких рейсах:

  • №351/352 Київ – Кишинів;
  • №95/96 Київ – Рахів;
  • №29/30 Київ – Ужгород;
  • №4/3 Запоріжжя – Ужгород.

Так, у провідників можна буде замовити: карпатські деруни, омлет із житомирських яєць, курку з подільською картоплею та овочами, а також кримськотатарський плов з яловичиною.

Вартість позицій: від 170 до 190 гривень.

Фото: Євген Клопотенко, “Укрзалізниця”

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Опубліковано: 31 грудня 2024
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