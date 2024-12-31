У поїздах “Укрзалізниці” з’являться гарячі обіди, розроблені Клопотенком: меню та ціни

Шеф-кухар та ресторатор Євген Клопотенко разом “Укрзалізницею” запустив гаряче меню в поїздах.

Про це він повідомив у своїх соцмережах.

“Разом з “Укрзалізницею” ми запустили гаряче меню в поїздах — щоб в дорозі можна було поїсти повноцінну страву замість бутербродів. І найголовніше — завдяки інноваційним технологіям смак страв зберігається таким, ніби їх щойно приготували”, — написав Євген Клопотенко.

Нова послуга з’явиться на таких рейсах:

№351/352 Київ – Кишинів;

№95/96 Київ – Рахів;

№29/30 Київ – Ужгород;

№4/3 Запоріжжя – Ужгород.

Так, у провідників можна буде замовити: карпатські деруни, омлет із житомирських яєць, курку з подільською картоплею та овочами, а також кримськотатарський плов з яловичиною.

Вартість позицій: від 170 до 190 гривень.

Фото: Євген Клопотенко, “Укрзалізниця”