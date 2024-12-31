У поїздах “Укрзалізниці” з’являться гарячі обіди, розроблені Клопотенком: меню та ціни
Шеф-кухар та ресторатор Євген Клопотенко разом “Укрзалізницею” запустив гаряче меню в поїздах.
Про це він повідомив у своїх соцмережах.
“Разом з “Укрзалізницею” ми запустили гаряче меню в поїздах — щоб в дорозі можна було поїсти повноцінну страву замість бутербродів. І найголовніше — завдяки інноваційним технологіям смак страв зберігається таким, ніби їх щойно приготували”, — написав Євген Клопотенко.
Нова послуга з’явиться на таких рейсах:
- №351/352 Київ – Кишинів;
- №95/96 Київ – Рахів;
- №29/30 Київ – Ужгород;
- №4/3 Запоріжжя – Ужгород.
Так, у провідників можна буде замовити: карпатські деруни, омлет із житомирських яєць, курку з подільською картоплею та овочами, а також кримськотатарський плов з яловичиною.
Вартість позицій: від 170 до 190 гривень.
Фото: Євген Клопотенко, “Укрзалізниця”
Опубліковано: 31 грудня 2024