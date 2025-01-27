Мозаїки з розбитого обстрілами скла робить харківська художниця та розміщує їх на вулицях міста

Харківська художниця Валентина Гук з псевдонімом "Сонце" робить мозаїки з розбитого скла, яке з'являється після ворожного прильоту.

Про це пише "ЛЮК".

Все почалося, з того, що біля будинку мисткині прилетіла ракета, і балкон вибуховою хвилею вбило всередину. З тих уламків з’явилася її перша робота, яка зберігається вдома, адже є найціннішою для Валентини. Далі це переросло у велику ідею.

Художниця почала консультуватися із друзями, які працювали з такими роботами, або з людьми на будівництві, бо оскільки роботи планувалось розміщувати на вулицях, вони мають бути водостійкими.

Перша вулична робота з’явилась на вулиці Мироносицькій. Далі вже понеслось, і Валентина почала збирати скло. Тепер улюблене питання від її друзів: "Ало, ми тут біля будинку, тут так скла багато, тобі не треба?". Хтось просто підбирає і приносить, а хтось збирає як подарунок, який залишився після розбитих вікон.

Виконані роботи вона розміщує або там, де це сталося, або дуже близько до цього місця. Наприклад, дві роботи розташовані біля Палацу праці. Все скло, яке на них є, було зібрано саме в дворах Палацу праці. Тобто воно залишається на своєму місці.

"Збираю те, що розбилося, і повертаю його на місце. Відчувається дуже цікаво, коли ти взяв уламки у розробку і повернув її мистецтвом додому. Ніби лікуючий акт стосовно міста", – розповіла Валентина.

Наразі у Харкові вже є чотири таких роботи. Одна з них — на фасаді книгарні Vivat, у великому Makers та в їх кав’ярні в Ізюмі. Одна з цих робіт присвячена військовому, який загинув.

Валентина розповідає, що також для неї було б важливо зробити хоча б одну мозаїку для міста, близького до фронту.

Фото: ЛЮК