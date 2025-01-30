Українська художниця Марія Гайдук стала переможницею Болонської виставки ілюстраторів

Болонський ярмарок дитячої книги (Bologna Children’s Book Fair) оголосив переможців 59-ї виставки ілюстраторів. Серед них — українська художниця Марія Гайдук.

Про це повідомляє Міністерство культури та стратегічних комунікацій.

До фіналу конкурсу пройшли ще чотири українські ілюстраторки: Оксана Драчковська, Софія Купріянова, Анна Іваненко та Олеся Секереш.

Загалом 324 митці з 89 країн отримали можливість представити свої роботи на виставці.

Після завершення ярмарку ілюстрації переможців вирушать у дворічний світовий тур. Вони будуть експонуватися на різних культурних майданчиках у столицях і великих містах по всьому світу.

Болонський ярмарок дитячої книги 2025 пройде з 31 березня по 3 квітня, а український стенд традиційно організовує Український Інститут Книги.

Цьогоріч заплановано два заходи з промоції української дитячої літератури та ще два — за участю українських ілюстраторів і дизайнерів.

Також на виставці представлять проєкт Ukrainian Illustration: Yesterday and Today, який організовує Міжнародний фестиваль “Книжковий Арсенал” у співпраці з Клубом ілюстраторів Pictoric та Art Studio AGRAFKA.

Фото: сайт премії; ілюстрація Марії Гайдук