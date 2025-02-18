Україна здобула 30 медалей і посіла третє місце на “Іграх нескорених-2025”

Збірна України здобула 30 медалей і посіла третє місце на “Іграх нескорених-2025”, що проходили у Ванкувері та Вістлері (Канада).

Про це повідомляє Суспільне Спорт.

Українська команда завоювала 12 золотих, 11 срібних та 7 бронзових медалей, що стало другим найкращим результатом в історії участі країни в цих змаганнях.

Цього року Ігри вперше відбувалися у гібридному форматі – до традиційних літніх дисциплін додали зимові види спорту. Загалом у змаганнях було представлено 11 дисциплін. Українці піднялися на п'єдестал у плаванні, лижних перегонах, біатлоні, сноубордингу, гірськолижному спорті, скелетоні, веслуванні на тренажерах та волейболі сидячи.

Збірна України показала високий рівень у всіх дисциплінах. Найбільше нагород українці здобули у плаванні (8 медалей), а також у лижних перегонах та біатлоні (по 5 медалей у кожному виді).

За кількістю золотих нагород Україна повторила рекорд Ігор нескорених-2023, коли команда також виборола 12 "золотих" медалей.

Ігор Олійник став найрезультативнішим спортсменом команди, здобувши 6 медалей – 3 золоті та 3 срібні. Він виступав у плаванні та веслуванні на тренажерах.

Ще одним мультипризером став Руслан Сергійчук, який виграв 3 золоті медалі у біатлоні та плаванні.

Також серед найтитулованіших українців – Анатолій Бирко, Артур Милін та Олександр Андрієнко, які здобули по дві медалі кожен.

Українська збірна бере участь в Іграх нескорених із 2017 року. Відтоді команда стабільно демонструє високі результати, і цьогорічний показник 30 медалей є одним із найкращих:

Торонто-2017: 14 медалей (8+3+3);

Сідней-2018: 20 медалей (7+10+3);

Гаага-2022: 16 медалей (5+5+6);

Дюссельдорф-2023: 34 медалі (12+14+8);

Ванкувер-2025: 30 медалей (12+11+7).

UPD. Invictus Games 2025 Україна закінчила з показником у 32 медалі: 12 золотих, 11 срібних та 9 бронзових. В загальному підсумку це 32 медалі.

Фото: REUTERS/Jennifer Gauthier